Explosión destruyó viviendas en El Tambo, Cauca: manipulaban explosivos y motos bomba

Una fuerte explosión destruyó varias viviendas en la vereda Hacienda, zona rural de El Tambo, Cauca, donde presuntamente integrantes de estructuras armadas ilegales almacenaban artefactos explosivos improvisados y acondicionaban motocicletas para futuros atentados contra la Fuerza Pública.

Las imágenes conocidas por Caracol Radio muestran un amplio nivel de destrucción. Varias casas quedaron reducidas a escombros, con techos arrancados, paredes colapsadas y madera dispersa por toda la zona tras la detonación. Habitantes del sector recorren el lugar mientras observan los daños causados por la onda explosiva.

La situación se registra en medio de la ofensiva violenta de las disidencias de las Farc en el Cauca, especialmente en municipios como El Tambo y Argelia, donde las autoridades han denunciado el uso de drones con explosivos, tatucos y vehículos acondicionados para atacar tropas del Ejército y estaciones de Policía.