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11 may 2026 Actualizado 19:16

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Aparecieron los 64 militares que permanecían incomunicados en selva del Guaviare

Horas antes, la Vigésima Segunda Brigada de Selva había informado oficialmente que los militares permanecían incomunicados desde la noche del pasado viernes

Soldados Ejército

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El Ejército Nacional confirmó que ya fueron ubicados los 64 militares que permanecían incomunicados desde hace varios días en zona selvática del municipio de El Retorno, Guaviare.

Los uniformados, pertenecientes al Batallón de Infantería de Selva N.° 24, adelantaban operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las Farc cuando se perdió comunicación con los dos pelotones desplegados en esta región del país.

La situación había generado preocupación al interior de la institución debido a que, pese a las dificultades propias de la selva y las malas condiciones meteorológicas, los dispositivos de comunicación normalmente continúan emitiendo señal.

Tras activar protocolos de búsqueda y desplegar capacidades para restablecer el contacto, el Ejército logró ubicar a los uniformados y confirmó que la pérdida de comunicación estuvo relacionada con fallas en la red interna en medio de las complejas condiciones climáticas en la zona.

Horas antes, la Vigésima Segunda Brigada de Selva había informado oficialmente que los militares permanecían incomunicados desde la noche del pasado viernes en el área general de El Retorno, Guaviare.

El Ejército mantiene operaciones militares en esta región del país, donde delinquen estructuras armadas ilegales vinculadas a las disidencias de las Farc.

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