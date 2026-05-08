Política, religión y reconciliación: un diálogo para despolarizar al país

En esta nueva entrega, monseñor Héctor Fabio Henao y Mauricio García Villegas analizan cómo avanzar desde los esquemas de violencia que siguen activos en Colombia hacia escenarios de reconciliación, en un contexto atravesado por la debilidad institucional y la persistencia del conflicto armado.

El caso del Cauca, la desconfianza en las instituciones y la importancia de dialogar desde el respeto, sin imponer verdades absolutas, hacen parte del intercambio. La conversación también explora cómo la empatía y la construcción de una ética común pueden convertirse en herramientas para mitigar la violencia y reconstruir el tejido social.

Café Cruzado es una iniciativa de Prisa Inspira y Caracol Radio.

Aqui el episodio: