Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 18:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Especiales

Política, religión y reconciliación: un diálogo para despolarizar al país

Para los protagonistas del cuarto capítulo de Café Cruzado, Colombia necesita construir puentes que permitan pensar un proyecto de país a largo plazo.

| Foto: Caracol Radio

| Foto: Caracol Radio

| Foto: Caracol Radio

Caracol Radio

Añadir Caracol Radio en Google

En esta nueva entrega, monseñor Héctor Fabio Henao y Mauricio García Villegas analizan cómo avanzar desde los esquemas de violencia que siguen activos en Colombia hacia escenarios de reconciliación, en un contexto atravesado por la debilidad institucional y la persistencia del conflicto armado.

El caso del Cauca, la desconfianza en las instituciones y la importancia de dialogar desde el respeto, sin imponer verdades absolutas, hacen parte del intercambio. La conversación también explora cómo la empatía y la construcción de una ética común pueden convertirse en herramientas para mitigar la violencia y reconstruir el tejido social.

Café Cruzado es una iniciativa de Prisa Inspira y Caracol Radio.

Aqui el episodio:

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir