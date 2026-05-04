“Estamos ante un sistema que viene colapsando”: SuperSalud sobre investigación al Fomag
El superintendente de Salud, Daniel Quintero, se refirió en 6AM W a la actuación especial ordenada sobre el modelo de salud del magisterio (Fomag) por fallas en el servicio.
“Estamos ante un sistema que viene colapsando”: SuperSalud sobre investigación al Fomag
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...