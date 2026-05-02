Las pérdidas transporte intermunicipal en el sur del país superan los $4 mil millones pesos

Tras las crecientes violencias que se han registrado en los últimos días en el sur del país, el transporte intermunicipal de esta región, enfrenta una crisis crítica marcada por pérdidas económicas millonarias, una drástica caída en la demanda y una creciente parálisis operativa que pone en riesgo la sostenibilidad del sector.

Según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), en tan solo cuatro días, 79.483 pasajeros han dejado de movilizarse en el corredor del suroccidente, lo que representa una contracción del 40% en la demanda.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Según la asociación, estas son las zonas más afectadas:

Cali encabeza la afectación con 42.937 usuarios menos.

Popayán (16.680)

Pasto (12.968)

Ipiales (6.897)

El impacto económico es alarmante: ADITT

La asociación afirma que las pérdidas acumuladas ascienden a más de $4 mil millones de pesos, golpeando con mayor fuerza a Cali, que supera los $2.576 millones en pérdidas. En Popayán se registra afectaciones cercanas a $1.000 millones, Pasto $778 millones e Ipiales más de $413 millones.

“Esta situación compromete gravemente la capacidad financiera de las empresas, que hoy no cuentan con liquidez para cumplir obligaciones básicas como el pago de créditos ni la renovación de flota. La crisis no es aislada. En lo corrido de 2026, el sector ya venía debilitado por los paros en Boyacá y Santander, que dejaron pérdidas superiores a $4.300 millones y más de 70.000 pasajeros afectados”, dijo la asociación.

Con la actual emergencia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el acumulado supera los $9.000 millones en pérdidas, evidenciando un deterioro estructural del sistema de transporte intermunicipal.

También, reiteran que, “la infraestructura vial y desvíos perjudican, ya que se incrementan los tiempos de viaje hasta en 9 horas y desanima a las personas movilizarse por vía terrestre”.

Los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros advirtieron que la combinación de pérdidas económicas, caída en la demanda y deterioro operativo hace que el sector, entre en una crisis que amenaza su viabilidad.