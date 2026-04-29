Crisis arancelaria entre EE.UU y Canadá abre oportunidades para el agro colombiano

El Gobierno Nacional aseguró que, en medio de la crisis arancelaria entre Estados Unidos y Canadá abre una oportunidad para que los productores y campesinos colombianos ganen espacio en el mercado canadiense, especialmente en el sector agroalimentario.

De hecho, fue desde la feria SIAL en Canadá en donde el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, explicó que esta estrategia hace parte del enfoque de la reforma agraria impulsada por el gobierno la cual no solo contempla la entrega de tierras, sino también el fortalecimiento productivo y comercial del campo.

“Esto es parte de la reforma agraria, donde reformas de muchos años atrás no funcionaron porque se enfocaban solo en dar tierra al campesinado. En este caso, hemos dado más de 700 mil hectáreas, formalizado más de 1,9 millones, y estamos garantizando asistencia técnica, maquinaria, agroindustria y, sobre todo, la comercialización de los productos”, señaló a medios colombianos en el evento.

Pachón destacó que Canadá representa un mercado estratégico debido a su dependencia de alimentos importados.

“Canadá quiere tener tranquilidad en su seguridad alimentaria. Por sus condiciones climáticas no es autosuficiente, entonces siempre depende de alimentos importados. Su mayor proveedor venía siendo Estados Unidos, pero con las decisiones de subir aranceles hay incomodidad de los importadores, y Colombia llega como anillo al dedo”, afirmó el presidente de la ADR.

En ese sentido, Pachón subrayó que el país busca posicionarse como proveedor confiable, apoyado en el aumento de la producción agrícola y la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos.

“Hoy tenemos más hectáreas produciendo, hemos fortalecido la agroindustria, el cooperativismo y la asociatividad. Este es un paso clave donde la reforma agraria se cierra con un proceso comercial que brinda seguridad jurídica y económica”, explicó.

Eliminación de intermediarios

Cabe resaltar que la presencia de Colombia en esta feria SIAL en Montreal, Canadá busca la eliminación de intermediarios, lo que permite a productores y asociaciones negociar directamente en escenarios internacionales.

“Aquí ustedes encuentran cooperativas y asociaciones campesinas vendiendo su producto sin intermediarios. Eso permite que el valor llegue directamente al productor y se traduzca en más ingresos para las comunidades”, indicó Pachón.

Según el presidente, este modelo también tiene impactos sociales y económicos en las regiones.

“Cuando se paga más por productos con valor agregado, esa plata llega directamente al bolsillo de las comunidades campesinas. Esto genera más riqueza, mayor poder adquisitivo y se traduce en paz en los territorios”, sostuvo en Caracol Radio.

Además, resaltó que el impulso al comercio internacional del agro puede fortalecer el empleo y reducir economías ilícitas.

Como ejemplo, mencionó procesos de sustitución de cultivos.

“Aquí encuentran chocolates transformados por campesinos que antes sembraban coca. Hoy siembran cacao y, con valor agregado, reciben ingresos directos sin necesidad de recurrir a cultivos ilícitos”, aseguró el presidente de la ADR.