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28 abr 2026 Actualizado 12:16

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¿Qué opina de la homeopatía?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Wildflowers, vintage brown bottles and pills on a vintage parchment paper, copy space. Naturopathy mockup

Wildflowers, vintage brown bottles and pills on a vintage parchment paper, copy space. Naturopathy mockup / Oksana Nazarchuk M

Wildflowers, vintage brown bottles and pills on a vintage parchment paper, copy space. Naturopathy mockup

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Este martes, 28 de abril, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué opina de la homeopatía?

Comente y opine, lo leemos al aire.

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