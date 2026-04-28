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28 abr 2026 Actualizado 12:09

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“Cometí un error”: Darío Mora, dueño de la revista Poder, tras conducir borracho en Bogotá

De acuerdo con información de las autoridades, el hombre conducía con grado III de alcoholemia.

Dueño de reconocida revista, detenido por conducir en aparente estado de embriaguez: causó accidente

Dueño de reconocida revista, detenido por conducir en aparente estado de embriaguez: causó accidente

Dueño de reconocida revista, detenido por conducir en aparente estado de embriaguez: causó accidente

Luego de que Darío Mora, dueño de la revista Poder, fuera sorprendido por las autoridades conduciendo en estado de embriaguez, se pronunció asegurando que cometió un error.

“Cometí un error al conducir después de haber ingerido alcohol. Fue una mala decisión de mi parte, que asumo con responsabilidad y de la cual lamento profundamente lo sucedido”, dijo el empresario.

Puede leer: Dueño de reconocida revista, detenido por conducir en aparente estado de embriaguez: causó accidente

Y agregó, “ofrezco disculpas sinceras a todas las personas que se han sentido decepcionadas, a nuestros lectores y a la comunidad en general. Entiendo las reacciones que esto ha generado y las recibo con respeto y humildad”.

Finalmente, Mora aseguró que por ahora está atendiendo todos los procedimientos legales correspondientes y tomó la decisión de hacer cambios en su vida personal.

“Reitero mi compromiso con la responsabilidad, el respeto por la vida y los valores que represento desde mi rol”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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