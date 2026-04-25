Palestinos votaron en las primeras elecciones desde la guerra en Gaza

Los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votaron este sábado a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el enclave costero, en comicios marcados por una muy baja participación y un desánimo generalizado.

“Estamos muy satisfechos de ejercer la democracia a pesar de los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos, tanto a nivel local como internacional”, declaró el presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abás, a periodistas después de votar.

Desde tempranas horas de este sábado,numerosos votantes se dirigían a los colegios electorales en Cisjordania, mientras diplomáticos extranjeros observaban el proceso. Para las 5:00 p.m., la participación en Cisjordania alcanzó el 40,62%, informó la Comisión Electoral Central (CEC).

La participación en la zona gazatí de Deir al Balah fue significativamente menor, de apenas el 21,2% al cierre de los colegios electorales, a las 18H00 hora local.

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Cerca de 1,5 millones de personas estaban inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por Israel, y 70.000 en la zona de Deir al Balah, según la CEC, con sede en Ramala.

“Elegiremos a alguien que pueda mejorar la comunidad local... cosas como el agua y la reparación de las calles”, dijo Manar Salman, profesora de inglés en la ciudad.

Algunos, sin embargo, cuestionaron el momento de las elecciones.

“No queríamos elecciones en este momento, con la guerra en Gaza y los ataques de colonos en curso en Cisjordania”, dijo Ziad Hassan, un empresario del pueblo de Dura Al Qaraa.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la violencia ha causado más de 72.000 muertos, según un saldo del Ministerio de Salud del territorio, considerado fiable por la ONU.

Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor un precario alto el fuego, empañado por actos violentos casi diarios.