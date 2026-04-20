Líbano dice que el diálogo con Israel es para acabar con las hostilidades y la ocupación

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró este lunes que las negociaciones directas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí en el sur del Líbano.

“La decisión de negociar tiene como objetivo detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las regiones del sur y desplegar al ejército (libanés) hasta las fronteras del sur internacionalmente reconocidas” con Israel, afirmó Aoun en un comunicado.

También comunicó que el exembajador de Líbano en Washington Simon Karam presidirá la delegación libanesa en las próximas negociaciones, y añadió que estas son “independientes” de otras conversaciones en curso. Se refiere al diálogo entre Irán y Estados Unidos.