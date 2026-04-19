Venezuela conversa con Siemens y General Electric para atender problemas energéticos del país

Kivuwatt Director Priysham Nundah (L) and David Krasner gas production manager are seen inside the barge extracting methane gas on Lake Kivu, at the Kivuwatt power plant in Kibuye, Karongi District, in the Western Province of Rwanda, on November 1, 2021. - Thousands of years of volcanic activity has caused a massive accumulation of methane and carbon dioxide to dissolve in the depths of lake Kivu, enough to prove monumentally destructive if released. If triggered, a so-called limnic eruption would cause "a huge explosion of gas from deep waters to the surface" resulting in tsunamis and a poisonous gas cloud that would put the lives of millions at risk. Only three such killer lakes exist in the world: Kivu, and Lakes Nyos and Monoun in northwest Cameroon. KivuWatt, the only project of its kind anywhere in the world, saw an opportunity to tap these abundant gases for energy generation. the facility pumps water saturated with carbon dioxide and methane from around 350 metres (1,150 feet) to the surface. As it rises, the water and gas separate as the pressure changes. The extracted methane is sent through a pipeline to a second facility located onshore in Rwanda, where the biogas is transformed into electricity. The carbon dioxide is pumped back into the lake at a precise enough depth to ensure the delicate balance is not upset. As the methane is gradually removed, pressure is reduced in the lake, in turn lowering the risk of a limnic eruption. (Photo by Simon MAINA / AFP) (Photo by SIMON MAINA/AFP via Getty Images) / SIMON MAINA

La presidenta de Venezuela informó este domingo que mantiene diálogo directo con las multinacionales Siemens y General Electric para atender los problemas energéticos del país.

Las conversaciones ocurren después de que Washington relajara algunas de las sanciones contra el gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a Caracas el 3 de enero.

Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, que dice “estar a cargo” del país y controlar su industria petrolera, que requiere una millonaria inversión en infraestructura eléctrica para impulsar su producción.

La capital petrolera, Zulia (noroeste), es la más perjudicada por la crisis eléctrica. Sus habitantes padecen a diario interrupciones del servicio durante horas.

“Ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia”, afirmó la gobernante en un evento desde la capital de ese estado, Maracaibo.

El chavismo inició este domingo una serie de marchas en varias regiones del país para exigir el cese de sanciones. Las manifestaciones incluyen una “peregrinación” que finalizará en Caracas el 1º de mayo.

La mandataria denuncia que más de un millar de sanciones perjudican el desarrollo del país.

Estados Unidos ha emitido licencias para relajar las restricciones sobre las industrias petrolera, minera y eléctrica.

El tejido industrial venezolano se ha deteriorado por décadas de corrupción, desinversión y desidia, agravado además por las sanciones que se profundizaron en 2019.