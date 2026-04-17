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17 abr 2026 Actualizado 13:51

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Internacional

Irán declara “totalmente abierto” el estrecho de Ormuz para el resto de la tregua

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it's shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)

AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.

“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

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