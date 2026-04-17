Este viernes 24 de abril entra en funcionamiento “Corredor Histórico” de Cartagena

A partir de esa fecha, cartageneros y visitantes podrán recorrer y disfrutar de este nuevo espacio que conecta de manera estratégica el Centro Histórico con el Parque de la Marina, integrando funcionalidad vial con una renovada apuesta estética y cultural. Se trata de la reconexión vial entre las avenidas Santander y Blas de Lezo.

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El Corredor Histórico no solo representa una solución clave para la movilidad, sino también una intervención urbana que dignifica el entorno. Su diseño incorpora componentes ornamentales, zonas peatonales agradables y una organización del tránsito pensada para el turismo y la convivencia ciudadana.

En este nuevo circuito tendrán acceso regulado vehículos autorizados como coches eléctricos, buses turísticos y taxis, fortaleciendo una movilidad más sostenible y ordenada. Además, contará con zonas definidas para parqueo controlado, facilitando el acceso sin afectar la dinámica del sector. También tendrá parqueadero de coches eléctricos.

“Esta será la calle con más vida de Cartagena. Por aquí pasarán miles de personas todos los días, turistas, locales, gente disfrutando de un espacio digno, organizado y pensado para el encuentro. Este espacio se convertirá en la verdadera entrada del Centro Histórico”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario también destacó el impacto que tendrá esta obra en la recuperación del entorno urbano: “Lo que antes era un punto olvidado, hoy se convierte en un corredor lleno de identidad, de movimiento y de oportunidades para nuestra gente. Aquí estamos dignificando el Centro y proyectándolo al futuro”.

Desde el punto de vista de la movilidad, esta nueva conexión vial permitirá disminuir significativamente los tiempos de desplazamiento para quienes transitan desde Crespo hacia Getsemaní, Manga y El Bosque, así como facilitar la salida del Centro Histórico hacia sectores como Crespo y Manga. Evitando el traslado hasta la entrada de Bocagrande para retornar a la altura del edificio Seguros Bolívar.

De tal forma que, contribuirá a descongestionar puntos críticos como la intersección de la Avenida San Martín con Calle 15 de Bocagrande, mejorando la circulación y reduciendo los tiempos de espera en esta zona clave de la ciudad.

La implementación de este corredor fue acompañada de estudios técnicos y operativos por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), garantizando su funcionamiento eficiente y seguro.

Con la apertura del Corredor Histórico, Cartagena da un paso firme hacia una ciudad más organizada, atractiva y pensada para la gente, donde la movilidad, el turismo y el espacio público se integran para generar desarrollo y calidad de vida.

Así mejorará la movilidad en el Centro Histórico la nueva conexión vial Corredor Histórico - Parque de la Marina

El Corredor Histórico contribuirá a descongestionar uno de los puntos críticos de la ciudad, al reducir el flujo vehicular en la intersección semafórica Avenida San Martín con Calle 15 de Bocagrande, a la altura de Seguros Bolívar, mejorando así la circulación y disminuyendo los tiempos de espera en este importante cruce.

Como parte de esta intervención, se realizó la reubicación semafórica de la Avenida Blas de Lezo, contigua a la estación Bodeguita de Transcaribe (sentido Centro - Bocagrande), para que tenga una función de regulación del tráfico vehicular, con el fin de mejorar la organización y seguridad en la zona.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte realizó los estudios técnicos y operativos necesarios para la implementación de estas medidas, garantizando su viabilidad y efectividad en beneficio de la movilidad urbana.

Con esta iniciativa, la administración reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de los ciudadanos y fortalezcan la infraestructura vial de la ciudad.

Se invita a todos los conductores a hacer uso responsable de esta nueva alternativa, una vez esté en funcionamiento y a seguir las normas de tránsito para asegurar una movilidad segura y eficiente para todos.