Mau y Ricky llegan a Bogotá con un show íntimo y exclusivo

La capital se prepara para recibir a Mau y Ricky, quienes llegarán el próximo viernes 8 de mayo con una propuesta diferente: un concierto íntimo y exclusivo en Hi I’m SCI.

Credito: Diana Niño Ampliar Credito: Diana Niño Cerrar

Más que un espectáculo tradicional, este show ha sido concebido como una experiencia inmersiva, donde los asistentes podrán disfrutar de los grandes éxitos del dúo desde una perspectiva cercana y auténtica.

Con una trayectoria consolidada en la música latina, Mau y Ricky se han posicionado como una de las propuestas más influyentes del pop contemporáneo.

Su estilo fresco, letras auténticas y energía en el escenario han conquistado audiencias alrededor del mundo, consolidando su lugar como referentes de una nueva generación de artistas.

El evento en Bogotá representa una oportunidad especial para sus seguidores, quienes podrán vivir un repertorio cargado de emoción en un entorno diseñado para generar un vínculo real entre artista y público.

Los detalles del evento son claros:

Lugar: Hi I’m SCI (Avenida Calle 85 #12-25, Bogotá, Colombia)

Hi I’m SCI (Avenida Calle 85 #12-25, Bogotá, Colombia) Fecha: viernes 8 de mayo

viernes 8 de mayo Hora: 8:00 p.m.

Una sola noche, un espacio único y una experiencia que promete ser inolvidable.

Mau y Ricky llegan con la intención de transformar el concepto de concierto en una vivencia personal y colectiva, reafirmando su capacidad de innovar.

Este formato exclusivo se suma a la lista de propuestas innovadoras que el dúo ha desarrollado en su carrera, demostrando que su música no solo se escucha, sino que se vive.

Bogotá será testigo de un encuentro íntimo, auténtico y lleno de energía.