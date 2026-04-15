Nobel de Paz Narges Mohammadi estaría en estado crítico en prisión

La familia de Narges Mohammadi denunció que la Nobel de la Paz sufrió un infarto a principios de marzo y no recibió atención adecuada. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH ( EFE )

La salud de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi es crítica tras sufrir un infarto el mes pasado, advirtieron miembros de su entorno luego de visitarla días atrás en la prisión del norte de Irán donde se encuentra recluida.

Mohammadi, de 53 años, fue detenida el 12 de diciembre pasado en la ciudad de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales de Irán durante una ceremonia fúnebre.

Familiares y abogados de la Nobel de la Paz de 2023 recibieron autorización para realizarle el sábado una visita.

Deterioro claro

Durante el encuentro “se observaron claros signos de deterioro de su estado general y su condición física se describió como crítica”, informó su fundación en un comunicado.

En una primera visita de sus allegados a finales de marzo, se supo que había sufrido un infarto a principios de ese mismo mes.

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La familia informó tras la reunión del sábado que la Nobel “se ha debilitado mucho y ha perdido mucho peso”, según declaraciones de su hermano Hamidreza Mohammadi, residente en Noruega, citadas en el comunicado.

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 en reconocimiento a sus más de dos décadas de activismo en defensa de los derechos humanos.

Vida en peligro

La salud de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi es extremadamente precaria y su vida corre peligro después de haber sufrido presuntamente un infarto a principios de mes y haber recibido un tratamiento inadecuado, afirmaron sus partidarios.

Según informa el equipo legal de Narges, el 24 de marzo fue hallada “inconsciente”, pero solo recibió atención en la enfermería de la prisión pese a “síntomas compatibles con un infarto”.

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Mohammadi, de 53 años, lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.

En febrero recibió otra condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional y un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico.

También realizó una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención.