María Corina Machado exige la libertad de la Nobel de Paz 2023, detenida junto a activistas en Irán

La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigió la libertad inmediata e incondicional de la activista iraní Narges Mohammadi, galardonada con la misma distinción en 2023, detenida junto a otros activistas por las autoridades de Irán por la “expresión de consignas que violaban las normas” durante un homenaje a un abogado de derechos humanos hallado muerto en su oficina.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Machado hizo un llamado “a la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos”.

La opositora venezolana también exigió presión diplomática coordinada y “consecuencias específicas contra los responsables de encarcelamientos políticos y de violencia contra la vida cívica y pacífica”.

“El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio”, añadió.

Machado tachó a la República Islámica como una dictadura que entiende que “una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público”.

Detienen en Irán a la Nobel de Paz 2023

Las autoridades iraníes confirmaron la detención de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, junto con otros activistas, durante una ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, el viernes 12 de diciembre.

“Este arresto temporal se llevó a cabo por orden de la fiscalía y se debió a la expresión de consignas que violaban las normas”, declaró el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, citado por el diario Jorasán.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional y a finales de noviembre denunció públicamente que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Al igual que Machado, el Comité Noruego del Nobel expresó su profunda preocupación por la “brutal” detención de Narges Mohammadi, ocurrida la víspera, e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato.

Dada la estrecha colaboración entre los gobiernos de Irán y Venezuela, el Comité Noruego del Nobel no pasó por alto que la detención de Mohammadi se produce justo cuando el premio fue otorgado a Machado.