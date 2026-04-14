Cruz Roja Española reitera llamado para que Israel acate Derecho Internacional Humanitario en Líbano

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Alejandra Salvat, jefa de delegación de Cruz Roja Española, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de los ataques de Israel que deja miles de muertos y heridos en el Líbano.

Informó que, tras los más recientes bombardeos de Israel, las víctimas mortales en el Líbano superan las 2.000 y hay más de 6.000 heridos, además del desplazamiento de más de 1.2 millones de personas.

Salvat comentó que una gran parte de las víctimas de los ataques en el Líbano se encuentran en situación de calle, sin acceso a agua, alimentos y medicamentos.

Sobre la misión de la Cruz Roja Española en el Líbano, mencionó que la logística para operar en ese país es “complicada”, pues las órdenes de evacuación que publica el ejército israelí hacer cambiar las dinámicas.

Incluso, mencionó que han perdido a varios de sus funcionarios que están en el Líbano en medio de los ataques, uno de ellos “estaba en una misión de rescate de víctimas. Cuando estaba en las camillas, fue directamente objetivo de los drones israelíes”.

Es por estos hechos que pidió que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario para que los civiles no se consideren como un daño colateral de la guerra.

Impacto psicológico y traumas en el Líbano

“La población vive en estado de agotamiento y de abandono. Son familias que intentan proteger a sus seres queridos con la amenaza constante de bombardeos. Esto es un trauma colectivo”, manifestó.

Por eso, contó que las unidades médicas que despliegan tienen brindan apoyo psicosocial “para que las personas puedan recuperar la sensación de normalidad y seguridad que, en condiciones normales, deberían tener niños y niñas”.

Escuche la entrevista completa aquí: