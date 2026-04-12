EN VIVO 🔴 Así avanza la mesa de negociación por el paro en Santander

Aunque el Gobierno Nacional planteó una reunión en Bogotá para avanzar en la negociación, líderes de los puntos de bloqueo insisten en que no asistirán a ese encuentro y que el diálogo debe realizarse en el territorio, específicamente en Santander.

Desde el punto de concentración en Lebrija, considerado uno de los más críticos, los manifestantes aseguran que no cuentan con garantías para desplazarse a la capital y advierten que existe un acuerdo entre los diferentes líderes de los bloqueos, incluso a nivel nacional, para no levantar el paro si el Gobierno no se traslada a la región.

En medio de este panorama, la Gobernación de Santander convocó una mesa de diálogo con representantes de los diferentes puntos de manifestación, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan recuperar la movilidad en el departamento.

Siga el minuto a minuto de la mesa de negociación: