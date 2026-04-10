Consejo de Generales de la Reserva rechazan declaraciones de Petro en contra de la institución

El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército Nacional rechaza las declaraciones del presidente Gustavo petro, quien constantemente hace señalamientos públicos y reproches contra la institución militar, sin pruebas ni procedimientos institucionales correspondientes.

Lea también: Tribunal ordenó a Petro retractarse de acusaciones sobre presunto fraude electoral “Estas conductas no solo resultan impropias del más alto cargo del Estado, sino que afectan de manera directa la legitimidad, la moral y la cohesión de una institución fundamental para la estabilidad de la Nación.”

Son claron en señalar que el Ejército Nacional no es un actor político ni un instrumento de controversia pública, que por el contrario es una institución construida con honor, sacrificio.

“El Presidente de la República, en su calidad de Comandante en Jefe, tiene una responsabilidad clara e indelegable: o presenta las pruebas ante las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes para que se adelanten las investigaciones de rigor, o se abstiene de emitir juicios que afectan el honor y la dignidad de la institución militar. No es aceptable un camino intermedio basado en declaraciones públicas, insinuaciones o presiones mediáticas. La conducción de la seguridad nacional exige rigor, prudencia y respeto por el debido proceso, no improvisación ni exposición innecesaria de la cadena de mando”.

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El Consejo de Generales de la Reserva del Ejército asegura que las diferencias, orientaciones o llamados de atención deben tramitarse en los canales institucionales correspondientes, teniendo en cuenta el mando y la cohesión interna de la Fuerza.

Frente a esta situación le hacen un llamado respetuoso al presidente Gustavo Petro para que actúe con la responsabilidad que exige su investidura, respete la institucionalidad militar, garantice el debido proceso y se abstenga de continuar con señalamientos sin sustento.