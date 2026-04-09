Israel es el único, de todos los actores implicados, que no quiere la paz ni la tregua: politóloga

En 6AM W, de Caracol Radió, habló la politóloga hispano - iraní Anahita Nassir, quien se refirió a las más recientes acciones militares de Israel en el Líbano en lo que Irán ha calificado como una violación al el acuerdo de alto al fuego pactado con Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

“Israel en ningún momento quiere la paz porque necesita, justamente, mantener esta política de guerra para neutralizar a Irán y para poder cumplir con su gran Israel”, aseguró la experta en su primera intervención.

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Así mismo, enfatizó en que “ Israel es el único, de todos los actores implicados, que no quiere la paz ni la tregua, y hará todo lo posible para boicotear este posible alto el fuego ”.

El papel de Pakistán en la solución del conflicto

Para Nassir “Pakistán ha aparecido tras suplir un poco los mediadores tradicionales” que se conocían como Oman y Qatar, incluso Turquía.

Sin embargo, aseguró que “Pakistán también tiene sus propios intereses. Necesita que haya un poco más de estabilidad en la zona, sobre todo porque tiene miedo de que haya un desborde de refugiados que pudieran escapar de Irán, por ejemplo (...) Lo que sí es que evidentemente también tiene unas limitaciones, porque le falta un poco ese músculo y habría que ver también qué papel está jugando China detrás de Pakistán, que inicialmente Pakistán y China pidieron un alto al fuego”.

“Estamos en una guerra del relato”

Por otro lado, la experta explicó que en este momento el conflicto atraviesa un momento que calificó como “guerra del relato” en donde los actores implicados en el mismo aseguran estar ganando.

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“Evidentemente nos encontramos, ahora mismo, en un momento de la guerra del relato. Estados Unidos y Trump a la población y a sus actores principales necesita decirles que ha ganado, sobre todo a través de sus operaciones militares. Y por el otro lado, el régimen iraní también internamente está vendiendo este alto al fuego como una victoria en cuanto a que se van a sentar en negociaciones con estos diez puntos. El tema es que es una guerra de relatos y es cierto que en este momento lo único que sabemos es que las víctimas reales son la población civil iraní que está reprimida por este régimen autoritario y hasta ahora estaba siendo bombardeada por injerencia extranjera”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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