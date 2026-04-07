Iberia retoma este martes los vuelos con Venezuela, suspendidos desde final de noviembre

Iberia retoma este martes sus vuelos con Venezuela, suspendidos desde el pasado 29 de noviembre, con cuatro frecuencias semanales (cuatro vuelos de ida y otros cuatro de vuelta), avanzaron a EFE fuentes de la compañía.

El primer avión sale de Madrid con destino a Caracas este martes a las 13:40 horas (11:40 GMT) y el vuelo de vuelta despegará desde allí a las 19:00 hora local.

El vuelo, servido con un Airbus 330-200, va prácticamente lleno, con 275 asientos, explicaron las fuentes.

La operación se retoma con esas cuatro frecuencias semanales, una menos de las que tenía Iberia con aquel país antes del 29 de noviembre, cuando decidió suspender los servicios siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país y en el sur del Caribe.

Iberia ya había anunciado su intención de retomar los enlaces con Venezuela este mes de abril, una vez que el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que las conexiones comerciales aéreas se abrirían “muy pronto” tras habilitar el espacio aéreo sobre el país.

El anuncio de extremar la precaución realizado por la FAA el 21 de noviembre y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevaron en ese mes a las aerolíneas a detener sus operaciones con el país sudamericano.