El Mundial en el radar, Avianca refuerza su operación ante el aumento anticipado de viajeros

La aerolínea confirmó que operará de forma directa 10 de las 16 ciudades sede del mundial, entre estas: Estados Unidos, México y Canadá, mientras que las restantes serán cubiertas mediante alianzas, ampliando su alcance en uno de los picos de movilidad internacional más relevantes del sector aéreo.

El despliegue incluye rutas hacia ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Houston, Ciudad de México, Monterrey y Toronto, donde ya se evidencia un incremento en el flujo de pasajeros y en la compra anticipada de tiquetes.

“El movimiento ha sido muy bueno… sobre todo hacia Estados Unidos y México”, afirmó Carolina Cortés, vicepresidenta de comunicaciones de Avianca, al señalar que el comportamiento de la demanda ya refleja el impacto del evento deportivo.

En ese contexto, la aerolínea prevé un aumento en su capacidad para responder al crecimiento de viajeros en 2026.

“Ponemos a disposición una red con más de 3.000 vuelos y cerca de 600 mil sillas, conectando con 10 de los destinos sede del torneo”, agregó Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

El Mundial comienza así a presionar la capacidad operativa en rutas internacionales estratégicas y podría incidir en el comportamiento de tarifas.

Bogotá se posiciona como hub y apuesta turística ante la temporada de la copa del mundo

En paralelo, Bogotá busca consolidarse como punto de conexión para viajeros internacionales que se dirigen al Mundial.

“Vamos a ser ciudad de conexión para personas de más de 10 países”, aseguró Ángela Garzón, directora del Instituto de Turismo de Bogotá, al explicar la estrategia para atraer pasajeros en tránsito hacia las sedes del torneo.

La ciudad, en articulación con el sector aéreo, impulsará esquemas como el stopover para incentivar estadías cortas.

“Vamos a invitarlos a que se queden 48 horas en Bogotá y luego viajen a ver su partido”, explicó Garzón.

Además, anticipó que el evento deportivo dinamizará la conectividad aérea:

“Esperamos que se agreguen muchas más rutas aéreas desde Bogotá hacia estos países”, señaló.

Evento previo y activación económica

Como antesala al Mundial, Bogotá es sede del partido de despedida de la Selección Colombia el próximo 29 de mayo en El Campín, lo que también proyecta un aumento en la llegada de visitantes.

La ciudad prepara además una agenda con bares, restaurantes y espacios públicos para la transmisión de los partidos, buscando capitalizar el flujo de turistas y el consumo local durante la temporada.

Operación aérea y alianza con la Selección

Avianca ratificó su papel como aerolínea oficial de la Selección Colombia, en una relación de más de una década que se mantiene de cara al torneo.

“Valoramos el compromiso de nuestra aerolínea oficial, que nos acompaña en cada objetivo de las Selecciones Colombia”, afirmó Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Como parte de la operación logística, la compañía presentó dos aeronaves Airbus A320 con diseño alusivo a la Selección, que acompañarán al equipo durante la competencia.