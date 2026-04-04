Ernesto Samper sugiere a congresistas liberales votar por Iván Cepeda y pide a Gaviria no impedirlo

Después de Semana Santa, los partidos tradicionales van a sostener reuniones claves para decidir a quién van a respaldar a la Presidencia de la República.

A propósito, el expresidente Ernesto Samper sugirió a los congresistas electos del Partido Liberal que voten por el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

“Los congresistas liberales recién elegidos tienen la posibilidad de escoger entre votar por el pasado para regresar a lo mismo o votar por el futuro para que el cambio continúe“, dijo.

También pidió al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, que no le impida a los congresistas liberales apoyar a Iván Cepeda.

En su mensaje aseguró: “Espero que el jefe del partido no se los impida”.

Es te mensaje lo publicó luego de que ayer la discusión estuviera en el Partido Conservador, en donde su expresidente Omar Yepes pidió que los conservadores que apoyen a Iván Cépeda sean expulsados de la colectividad.