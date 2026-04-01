Periodista estadounidense fue secuestrada por grupo proiraní en Irak

El Departamento de Estado aseguró estar trabajando para lograr la liberación de la periodista Shelly Kittleson. (Foto: Cortesía)

Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad por un presunto grupo armado proiraní en Irak, dijo el gobierno de Estados Unidos.

La periodista fue identificada como Shelly Kittleson por organizaciones de defensa de medios de comunicación y por Al-Monitor, una de las publicaciones para las que trabajaba.

“Las autoridades iraquíes han detenido a un individuo con vínculos con el grupo miliciano Kataeb Hezbolá, alineado con Irán, que se cree está implicado en el secuestro”, escribió en X Dylan Johnson, subscretario de Asuntos Públicos Globales.

Irak dijo que las autoridades interceptaron un vehículo que volcó cuando intentaba huir.

“Fuerzas de seguridad pudieron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos usados en el crimen”, dijo el Ministerio del Interior iraquí en un comunicado.

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“Respaldamos su labor periodística fundamental y pedimos su rápido retorno para que continúe con su importante trabajo”, indicó Al-Monitor en un comunicado.

Trabajando en la liberación

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, junto al FBI, coordinan acciones para liberar a la periodista estadounidense secuestrada en Irak.

El Departamento de Estado señaló que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido al periodista sobre las amenazas en su contra.

En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, confirmó que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación “lo antes posible”.

Asimismo, indicó que las autoridades iraquíes detuvieron a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizbulá, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro.

Llamados a respetar la prensa

El medio Al Monitor exigió la liberación inmediata y segura de su colaboradora secuestrada en la capital iraquí.

“Nos alarma profundamente el secuestro de Shelly Kittleson, colaboradora de Al Monitor, ocurrido el martes en Irak. Exigimos su liberación inmediata y segura”, señaló el portal en un comunicado difundido por su editora jefe, Joyce Karam, en su cuenta de X.

“Respaldamos su labor informativa, fundamental desde la región, y pedimos su pronta vuelta para que continúe con su importante trabajo”, añadió Karam.

No es la primera vez

En 2023, la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en un café de Bagdad y retenida por la milicia proiraní Kataib Hizbulá durante 903 días antes de ser liberada gracias a un acuerdo negociado por Estados Unidos.

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En su última actualización hace dos días, la embajada estadounidense en Irak recordó que los ciudadanos estadounidenses “deben abandonar Irak de inmediato. Quienes decidan permanecer en Irak corren un riesgo considerable”.

Esto se enmarca en la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que varias milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), como la poderosa Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de ese grupo armado.