“Por cosas de Dios me dijeron que me sentara de último”: Sobreviviente accidente Puerto Leguízamo
El teniente Brethmen Chávez habló en 6AM W sobre su experiencia en el accidente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
“Por cosas de Dios me dijeron que me sentara de último”: Sobreviviente accidente Puerto Leguízamo
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