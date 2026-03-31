La historia detrás del rescate de seis niños en selva del Caquetá: su padre, señalado de asesinato

El rescate de los niños que permanecían desaparecidos en zona selvática del Caquetá tiene una historia detrás que no se conocía en detalle.

Información conocida por Caracol Radio a través de una fuente militar señala que el padre de los menores fue secuestrado por integrantes de las disidencias de las Farc y retenido durante varios días en una finca, donde era obligado a realizar labores como castigo tras verse involucrado en una riña en la que murió otra persona.

Según esta versión, en medio de su permanencia con el grupo armado, el hombre escuchó una conversación en la que se hablaba de un plan para asesinar no solo a él, sino también a su familia. Ante esa situación, decidió huir del lugar y buscar a su esposa e hijos para sacarlos de la zona.

En medio de la fuga por la selva, logró ubicar a su familia, esconder a los menores en una zona apartada para protegerlos y posteriormente, junto a su pareja, se presentó ante tropas del Ejército en el sector de Peñas Coloradas para pedir ayuda.

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De acuerdo con la fuente, al llegar a la base militar el hombre alertó a los uniformados sobre la situación: “me van a matar y también a mi familia”, indicando además que había dejado a sus hijos ocultos en la selva.

Esto llevó a la activación de un consejo de seguridad con presencia de entidades como el ICBF y organismos humanitarios. Sin embargo, por las condiciones del terreno no fue posible realizar inicialmente una misión humanitaria.

Ante esto, tropas de la Sexta División del Ejército adelantaron una operación militar que permitió ubicar a los menores.

Durante el hallazgo, en la zona también fue ubicado un cristalizadero, lo que será objeto de verificación dentro de las investigaciones.

Los niños quedaron bajo protección de las autoridades, mientras avanzan las indagaciones sobre los hechos y el contexto en el que se presentó el caso.