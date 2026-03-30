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30 mar 2026 Actualizado 20:03

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¿Cómo integrar en nuestro hogar la astrología para reflejar la esencia de quiénes somos?

¿Cómo integrar en nuestro hogar, en ese espacio que habitamos de manera permanente, la astrología para que lo que pongamos en él refleje la esencia de quiénes somos? Diana Ramírez, arquitecta y astróloga, nos habla de su proyecto Casa y cielo, para hacer de nuestro hogar, el reflejo de nuestra identidad.

¿Cómo integrar en nuestro hogar la astrología para reflejar la esencia de quiénes somos?

¿Cómo integrar en nuestro hogar la astrología para reflejar la esencia de quiénes somos?

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