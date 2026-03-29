Popayán y Santiago de Compostela sellan hermanamiento por procesión del Lunes Santo
El reconocimiento internacional llega a diez años de la recuperación de esta tradición religiosa
La Procesión del Lunes Santo de Popayán continúa consolidándose como uno de los patrimonios religiosos más representativos del país. A diez años de su recuperación, esta tradición ha sido reconocida por la Junta de Cofradías de Santiago de Compostela, en España, con la aprobación de un hermanamiento institucional.
Este vínculo se establece con la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad, marcando un paso importante en la proyección internacional de una procesión que había desaparecido desde 1906 y que fue retomada gracias a un proceso de investigación y reconstrucción histórica liderado por el arquitecto Luis Eduardo Ayerbe González.
Desde su regreso, la procesión se ha caracterizado por su carácter incluyente y participativo, integrando a distintas comunidades y barrios de Popayán. Juntas de Semana Santa de sectores como Yanaconas y Bello Horizonte han sido protagonistas, aportando pasos emblemáticos como el Santo Ecce Homo, la Dolorosa y Jesús con la Cruz a Cuestas.
Cada año, miles de fieles y visitantes se congregan para participar en la denominada Procesión del Señor de la Eucaristía, una manifestación que evoca la Última Cena y que reúne piezas de gran valor histórico, algunas de origen español de los siglos XVII y XVIII, así como obras elaboradas por artesanos locales y de San Antonio de Ibarra, en Ecuador.
El próximo 30 de marzo, Lunes Santo, la procesión volverá a recorrer las calles del centro histórico de Popayán a partir de las 8:00 de la noche, reafirmando su lugar como una tradición viva que conecta historia, fe y cultura, ahora con un nuevo reconocimiento internacional.