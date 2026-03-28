Encuentran barcos desaparecidos que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) de México confirmó este sábado que una aeronave de la Armada localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano, luego de que zarparan de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria.

La institución militar detalló, en una publicación en redes sociales, que dichas embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar “ya se dirige a la zona para brindar apoyo” manteniendo comunicación vía radio y sin conocerse aún información detallada sobre el estado de los nueve tripulantes de los barcos.

El hallazgo se da luego de que, el jueves 26 de marzo, la Semar activara un plan de búsqueda y rescate para localizar a las embarcaciones ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’, la primera con cuatro y la segunda con cinco tripulantes de diferentes nacionalidades, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

Los veleros tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, ya que fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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La Semar explicó que, de manera paralela, mantuvo coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

En una rueda de prensa hecha el viernes 27 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha e informó que los tripulantes, que se identificaban como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

En total, el convoy transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.