Este colectivo colombiano lidera la participación juvenil en la gobernanza ambiental mundial

La COP 23 se realizó en el campus de la ONU en Bonn (Alemania) del 6 al 17 de noviembre de 2017. Durante el evento, calcula La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC o CMNUCC, por sus siglas en inglés), estuvieron cerca de 25.000 asistentes procedentes de distintas naciones. Entre ellos, por supuesto, hubo delegados de Colombia.

La lista incluía a Juan David Amaya y un grupo de 4 acompañantes que decidieron asistir impulsados por su preocupación al ver que los jóvenes tenían poca incidencia en la toma de grandes decisiones asociadas al medio ambiente.

“Dijimos: ¡tenemos que estar! Es un momento crítico, se está decidiendo algo que es importante, nuestras voces se están aislando y por eso es urgente que estemos”, recuerda Amaya.

Así, lo que comenzó con un evento pronto se convirtió en un reclamo de las juventudes a los gobiernos por un espacio que les permita aportar en los debates mundiales.

Nace Life Of Pachamama

Juan David Amaya. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Ampliar Juan David Amaya. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Cerrar

De regreso en Colombia, Amaya decidió que aquel arranque de participación no podía quedarse en Europa, ya que las necesidades de un país como Colombia en materia de cuidado de los ecosistemas son muchas y, en su concepto, requieren una amplia contribución de todos los ciudadanos.

“Nos sentamos a hablar con 40 personas de diferentes organizaciones activistas en el Primer Campamento de Justicia Climática, en Villavicencio. En el encuentro concluimos que hay que cambiar porque veíamos que la mayoría de movimientos que hay en las COP tienen una visión muy eurocéntrica, muy centralizada y vimos la necesidad de transformar eso”, relata.

Con tal propósito en mente fue que él, María Angélica Barrero y Gabriela Hernández fundaron, ese mismo año, Life Of Pachamama, un colectivo que abre espacios de capacitación e incidencia para jóvenes bajo tres perspectivas: justicia climática, gobernanza y alternativas sostenibles al desarrollo.

“Cada eje de trabajo pretende dimensionar diferentes problemáticas que vive el sur global para crear soluciones preventivas que mitiguen los efectos adversos del sistema actual. También, la iniciativa espera generar un efecto directo en cada uno de los territorios de donde son provenientes los aspirantes” explica el fundador y actual director.

Luego de meses de trabajo nació la estrategia Camino hacia la democratización del sur, que integra los tres enfoques en uno solo. Se trata de un programa académico en el cual los seleccionados adquieren herramientas para participar en citas de alto relieve como las COP y también para elaborar planes de acción con ejecución directa en las regiones donde viven.

“Queremos que quienes hacen parte de todo esto devuelvan a sus zonas lo que aprendieron y que con ello creen nuevas propuestas que tengan un impacto allá. Esto lo pensamos así porque muchas veces vemos las COP como algo trascendental, que sí lo es, es súper importante, pero que en realidad se queda en dos semanas, es un espacio que después de ese tiempo se acaba”, explica Amaya.

Camino hacia la democratización del sur​

Life Of Pachamama presente en la COP 30 en Brasil. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Ampliar Life Of Pachamama presente en la COP 30 en Brasil. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Cerrar

La primera cohorte de Camino hacia la democratización del sur se desarrolló en 2024 y tuvo 1.500 inscritos procedentes de todas partes del mundo. De esos, 48 fueron seleccionados para recibir capacitación con el fin de proteger los derechos humanos y la democracia y fomentar la justicia ecosistémica.

El éxito de esa experiencia fue tal que para el año siguiente, con motivo de la COP 30 que se hizo en Brasil, las solicitudes de ingreso fueron más de 10.000, para un total de 200 aspirantes aprobados. ”Me motivó el aprendizaje por el crecimiento profesional. Me llamó mucho la atención el proceso porque vimos temas asociados a negociación climática, diplomacia, ciudadanía ambiental y fortalecimiento de iniciativas regionales propias”, dice Sebastián Aguirre Orozco, quien recibió la formación.

El componente curricular se dicta de manera virtual y cualquier persona en el mundo que apruebe el tramite de inscripción puede acceder a él. “No tenemos barrera idiomática, las clases se dictan en inglés, portugués y español con traducciones simultáneas y nadie debe pagar nada por acceder a los contenidos”, aclara Amaya.

Lo anterior es posible gracias a alianzas que realiza la organización con entidades filantrópicas de todas las naciones, como la Fundación Ford, Deutsche Welle, NDC Partnership o la Environmental Defense Fund. Asimismo, Life Of Pachamama recibió apoyo de gobiernos como el de Panamá, Brasil, Perú, y Colombia para la puesta en marcha de sus actividades.

“Logramos certificar a 168 estudiantes. De estos, se seleccionó un grupo de 16 que fueron a la COP 30 y que estuvieron durante las 2 semanas de negociación”, añade Juan David.

Ahora bien, las cátedras las dictan especialistas en cada temática. “Realizamos una actividad extra que debíamos presentar si queríamos postularnos para ir a Belém. Con toda esa información formulamos un plan de acción en el que teníamos que aplicar en nuestro territorio todo lo aprendido. Yo, por ejemplo, lo hice con un enfoque de seguridad alimentaria en Arauca”, cuenta Rubith Lorena Arias, otra de las aprendices.

Declaratoria por una participación justa ​

Medir el impacto de este proyecto, dice Amaya, requiere de tiempo para ver resultados específicos, sin embargo, siendo uno de sus objetivos la preparación de los jóvenes para su participación en las COP, la del 2025 fue el escenario perfecto para calcular el alcance de todos los esfuerzos realizados en una sola propuesta: una declaratoria mundial por un espacio juvenil en la gobernanza social y ecológica.

“Es un documento que busca que las nuevas generaciones puedan incidir de forma directa y sin restricciones en escenarios globales. Fue construido con el aporte de más de 600 personas de todo el mundo en medio de escenarios de diálogo y reflexión”, explica.

La versión final de la declaratoria tuvo en cuenta cinco puntos fundamentales que fueron presentados en la Conferencia de las Partes de aquel año. El primero tiene relación con la participación plena y vinculante de las juventudes de todo el planeta.

El segundo está enfocado a la protección real a defensores socio-ambientales; el tercero a la descentralización de las decisiones climáticas, el cuarto al acceso democrático a la información y el último a la contabilidad corporativa sostenible.

“Esta acción permitió que se generarán ciertos compromisos con diferentes gobiernos y tomadores de decisiones. Actualmente tiene la aprobación de países como Panamá y Colombia y cuenta con el respaldo de figuras relevantes como Michelle Bachelet, expresidenta chilena”, sostiene Juan David.

Ya son, a la fecha, más de 17.000 los firmantes del documento, al que se puede acceder en la página web de Life Of Pachamama. “Esto nos deja ver que la gente exige un cambio, que las instituciones ven el problema y quieren cambiarlo y que las juventudes, ahora más que nunca, estamos creando las soluciones que transforman las realidades en la que vivimos para hacer frente a esta crisis que tenemos actualmente”, resume el director.

Llega la COP 31​

Participantes del programa: Camino a la democratización del Sur, en Brasil. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Ampliar Participantes del programa: Camino a la democratización del Sur, en Brasil. | Foto: cortesía - Life Of Pachamama Cerrar

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 se celebrará en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre y Juan David Amaya y su equipo ya preparan la tercera versión de Camino hacia la democratización del sur.

“Nuestra idea es seguir incidiendo en la construcción de políticas públicas, pero también lo es generar una influencia positiva en los territorios, poder seguir trascendiendo, creando herramientas, formando y movilizando. Vemos la COP 31 de cerca, pero también vemos la continuidad de otro tipo de escenarios más allá de un solo momento, queremos empezar a hablar de otros puntos que son fundamentales”, agrega.

De cara al futuro, el colectivo estará anunciando su tercera convocatoria, dice Amaya, para capacitar a más personas y cambiar entornos, en una nueva etapa de una aventura que él mismo asegura es de “jóvenes para jóvenes”. No sobra señalar que su liderazgo lo llevó a ser reconocido por Forbes como uno de los “30 Menores de 30”, un prestigioso listado que destaca el impacto de individuos menores de treinta años en distintos contextos de la sociedad a nivel mundial.

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