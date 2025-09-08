RNJA, Liderazgo juvenil colombiano en sostenibilidad

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

La RNJA nació en 2008 como parte de un programa de promotoría ambiental comunitaria. Desde entonces, ha crecido hasta incluir más de 6,500 líderes comprometidos con el medio ambiente.

El objetivo principal de la red es formar y empoderar a jóvenes de entre 14 y 28 años para liderar proyectos ambientales en sus comunidades mediante la participación y el diálogo.

“Trabajamos en un una gama de acciones que van ligadas desde lo agrícola hasta las ciencias ciudadanas, para crear desde la interpretación ambiental soluciones basadas en la naturaleza que permitan a la comunidad entender su territorio”, explica Sebastián Gonzalez, coordinador general de la red.

De esta forma los voluntarios se organizan en grupos (nodos) municipales y departamentales, desde donde ejecutan proyectos de vigilancia y control social sobre políticas públicas y acciones privadas relacionadas con el medio ambiente.

Estas estructuras no son exclusivas de regiones rurales, también cuentan con presencia en ciudades como Medellín, Cali o Bogotá.

Proactividad para adquirir nuevos conocimientos y cuidar el ecosistema

Jornada de reforestación liderada por el nodo Valle del Cauca. | Foto: cortesía - Red Nacional de Jovenes de Ambiente Ampliar

A través de esta iniciativa, sus integrantes no solo desarrollan acciones locales, sino que también participan en intercambios de conocimiento a nivel regional, nacional e incluso internacional, ampliando su impacto. Para el año 2021, la red contaba con 2.568 voluntarios, en 2025, esta cifra creció a 6.500 personas distribuidas en 254 nodos activos en los 30 departamentos de Colombia.

Así pues, la cobertura de sus actividades se distribuye en gran parte del territorio nacional, en la región andina, incluida la capital del país, hay 2.461 voluntarios, en el pacífico 1.027, la Orinoquia cuenta con 943 miembros, en la Amazonía son 129 y en el caribe 1.526. Asimismo, las islas y la región insular también tienen presencia de la red con 25 participantes registrados.

“Nosotros desarrollamos un proceso de interpretación ambiental lo que le permite a los participantes diseñar estrategias adaptadas a los territorios aportando desde sus conocimientos y a la vez accediendo a información antes desconocida”, aclara Gonzalez.

Organización democrática y autónoma

Voluntarios año 2025 Nodo Bolívar. | Foto: cortesía - Red Nacional de Jovenes de Ambiente Ampliar

El voluntariado ha sido fundamental en la gestión ambiental. La ONU estimó en 2022 que hay más de 862.4 millones de voluntarios en todo el mundo, de distintas organizaciones, trabajando en acciones por el planeta. Ejemplo de ello son las jornadas de reforestación en países como Chile, México, o Ecuador que ya han sembrado más de 675.000 árboles.

En Colombia, organizaciones como la Cruz Roja también han involucrado a jóvenes en proyectos de conservación y educación ambiental, pero este proyecto, RNJA, busca mostrar como la fuerza de voluntad unida por el cuidado de la naturaleza, promueve resultados positivos para el entorno.

En ese sentido, la red fomenta la creación de nuevos nodos a través de asambleas locales, donde los integrantes eligen coordinadores y establecen planes de acción en sus territorios. Si bien aún no cuenta con personería jurídica, este grupo presenta una estructura sólida y organizada que les permite ampliar su alcance y llegar a más personas interesadas.

Una vez se han establecido los grupos de trabajo, los participantes de cada micro proyecto reciben instrucciones y tareas puntuales a realizar, que luego en comités son evaluadas mediante un proceso de retroalimentación mutuo, lo que permite realizar ajustes pertinentes e impulsar la mejora continua.

“Mi aspiración es poder contribuir a que más chicos se unan y poder coordinar estas actividades”, comenta Camila Lozada, voluntaria, quien con su carrera en estudios agropecuarios, cuenta, combina su motivación de cuidar el planeta con su preparación profesional.

Consolidar un legado

Reforestación de zonas afectadas en Cauca. | Foto: cortesía - Red Nacional de Jovenes de Ambiente Ampliar

La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente mantiene en operación un grupo numeroso de voluntarios ya que sus integrantes tienen un compromiso permanente con su aporte. Por ello, para hacer parte de la iniciativa, cualquier interesado puede contactarlos a través de sus redes sociales y así comenzar a realizar y liderar acciones concretas en el cuidado de los territorios o ciudades.

“Con estas conexiones se puede construir un proyecto que realmente integre a las personas interesadas”, aclara Lizeth Bravo, voluntaria y estudiante de Psicología, quien además explica que “toda la comunicación entre nodos y participantes inicia con las redes sociales o con la asistencia a eventos propios que se realicen en cada región”,

“Lo que estamos construyendo, lo que estamos creando nos ayuda a concientizar a los más pequeños, quienes más adelante aportaran a los demás y a su comunidad”, agrega Bravo, quien aporta con su trabajo en el nodo de Villavicencio; “dejar un legado es lo más importante, uno de cuidado por la naturaleza”, puntualiza.

La consistencia de la red refleja el compromiso de parte de la juventud colombiana con la sostenibilidad y la solución de problemáticas ambientales tanto en zonas rurales como urbanas. Con una estructura sólida y democrática, la RNJA pretender ser un espacio para la formación de líderes juveniles que con sus acciones construyan un mejor porvenir para Colombia.