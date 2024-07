¿Necesita saber inglés? 6 plataformas de voluntariados para viajar por el mundo

Varias personas alrededor del mundo, optan por contribuir en un bien comunitario, entregando ya sea sus conocimientos o aportando su ayuda en diferentes actividades, a esto se le llaman voluntariados. Este consiste en realizar un trabajo por propia voluntad, en este proceso no se obtiene un ingreso financiero, sin embargo, varias entidades le ofrecen a las personas los gastos de viaje y hospedaje.

Usualmente, los voluntariados se realizan por medio de plataformas o entidades que se incorporan en diferentes zonas de un país, esto con el fin de trabajar de la mano con sociedades vulnerables, no obstante, no siempre es así, a continuación podrá conocer las distintas formas de realizar un voluntariado.

Tipos de Voluntariados

Debido a los avances tecnológicos, varios voluntariados han cambiado su manera de intervenir, si bien antes los voluntarios tenían que estar presentes en el terreno, en la actualidad existen las posibilidades de ayudar vía online. A continuación usted podrá conocer las categorías de voluntariados, para así identificar, cuál se acomoda a sus conocimientos.

Voluntariado Ambiental: promueve la protección de los territorios y el cuidado de los animales.

promueve la protección de los territorios y el cuidado de los animales. Voluntario Social: en él se tiene un acercamiento íntimo con ciudadanos con dificultades sociales, económicas o de salud.

en él se tiene un acercamiento íntimo con ciudadanos con dificultades sociales, económicas o de salud. Voluntariado Sociosanitario: desde esta área se impulsa la calidad de vida, con el objetivo de brindar mecanismos de higiene.

desde esta área se impulsa la calidad de vida, con el objetivo de brindar mecanismos de higiene. Voluntariado Internacional: combate contra la pobreza y brinda ayuda en desarrollo de una comunidad.

combate contra la pobreza y brinda ayuda en desarrollo de una comunidad. Voluntario Educativo: se incorpora distintas formas de aprendizaje para grupos selectos, mediante programas de alfabetización y apoyo académico.

Además de los anteriores existen voluntariados locales, donde se participa en proyectos para el reconocimiento cultura y deportivo. Según un informe presentado por ‘Voluntarios ONU’, anualmente son más de 3.000 millones de personas que se incorporan a nivel global en estas actividades.

Plataformas para encontrar voluntariados

Una alternativa que varias personas utilizan, son las plataformas web de voluntariados, allí se encuentran una gran variedad de convocatorias, sin embargo, no todas son tienen convenio con ONGs.

Allí usted podrá encontrar voluntariados personales, ya sean de proyectos de construcción, escuelas, hospitales, granjas, hostales, centros de conservación y más, los cuales le brindarán la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo.

Worldpackers

Moving Worlds

Staydu

Volunteers Base

Workaway

Helpx

¿Qué nivel de inglés necesita para hacer un voluntariado?

Una de las ventajas de las plataformas web es que estas le pueden filtrar los voluntariados según su experiencia, conocimientos y manejo de otro idioma, no necesariamente tiene que hablar inglés para poder aplicar a un voluntario en otro país, en estas ocasiones si no es un experto, se le brindará proyectos donde no tenga que utilizar el idioma constantemente.

Por otra parte, los ONGs no suelen exigir un idioma con fluido, en ocasiones suelen requerir con nivel básico, en el que usted puede socializar en caso de una emergencia.

Ofertas de Voluntariados alrededor del mundo

Una de las opciones más seguras y viables, es inscribirse a través de entidades que se promuevan estas líneas sociales como UNICEF u ONU.

Voluntariados UNICEF

Asistente de Proyecto: Bulgaria - 6 meses - Inglés nivel: conocimientos prácticos.

Analista de innovación: Kenia -12 meses - Inglés nivel: fluido

Experto en cadena de suministros para la implementación del Modelo de Madurez: Bolivia - 12 meses - Español nivel: Fluido, Obligatorio Inglés, nivel: Básico.

Voluntariados ONU