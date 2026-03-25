MinDefensa advierte sobre estafas a familiares de muertos del accidente aéreo de Putumayo (imágenes de archivo)

Luego de una visita a Medicina Legal, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció que hay personas ‘inescrupulosas’ que estarían contactando a los familiares de los 69 muertos en el accidente aéreo de Putumayo, para pedirles dinero por los trámites de identificación y entrega de cuerpos.

“Algunos les decían a las familias que tocaba pagar algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso. Que, si querían, podían ayudar como intermediarios para acelerar la identificación de los cuerpos. Es falso”, explicó.

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El proceso de entrega para los familiares de las víctimas

En ese mismo sentido, afirmó que todos los costos del proceso de identificación y entrega de cuerpos es asumido en su totalidad por el Estado colombiano.

Sobre el proceso de entrega de los restos mortales, el ministro de Defensa afirmó que las investigaciones sobre lo sucedido con el avión Hércules en Putumayo van avanzando y que cualquier hipótesis sobre las causas, es un “irrespeto e irresponsabilidad”, además, informó que ya se han identificado al menos 12 cuerpos y esperan que Medicina Legal los entregue prontamente.

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