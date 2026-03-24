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La ONU es clave para desescalar el conflicto: Lynn Harfoush sobre operación de Israel en el Líbano

Lynn Harfoush, miembro del Comité Ejecutivo del partido político Bloque Nacional del Líbano, dialogó con 6AM W a propósito de la operación militar de Israel en sur de ese país. Destacó que las Naciones Unidas tienen un papel muy importante por jugar para la resolución del conflicto en Medio Oriente.

“Creo que las Naciones Unidas sí pueden hacer algo, diplomacia es la salida. Creo que pueden ser un actor clave para desescalar el conflicto y para que Israel disminuya la operación en el Líbano”, afirmó.

¿Qué se necesita para que estado del Líbano recupere el control de su territorio?

Para Harfosuh lo primordial es que Hezbolá se desarme como “milicia iraní que recibe órdenes de Teherán”. Para ello, comentó que se podría arrestar a los líderes militares de ese grupo armado, pues “todo el tiempo amenazan con generar una guerra civil en el Líbano”.

Agregó que el Líbano no puede hacer el trabajo por sí solo.

De otro lado, pidió que llegue más ayuda humanitaria al Líbano, pues ya la situación es complicada para los más de 1 millón de personas desplazadas.

Finalmente, denunció que Hezbolá se está escondiendo entre los civiles, causando miedo entre las personas porque no les dejan ninguna zona segura.

Escuche la entrevista completa aquí: