El primer ministro esloveno Robert Golob reivindica la victoria en las elecciones legislativas

El primer ministro esloveno, el liberal Robert Golob, reivindicó la victoria en las elecciones legislativas del domingo, después de que los resultados situaran a su partido ligeramente por delante de los conservadores de Janez Jansa, un admirador de Donald Trump.

Golob, de 59 años, era un recién llegado a la política cuando sucedió a Jansa en 2022 para liderar una coalición de centro izquierda de tres partidos en esta nación exyugoslava de dos millones de habitantes y miembro de la Unión Europea (UE).

Con el 99,85% de los votos escrutados, el partido liberal de Golob se situaba en el 28,62% y los conservadores del veterano político Jansa en el 27,95%.

Los resultados otorgan 29 escaños al partido de Golob frente a 28 para Jansa, en un parlamento de 90 asientos.

“Dado que hemos recibido la confianza del pueblo, ahora podemos pensar en seguir adelante bajo un sol libre”, declaró Golob desde la sede de su partido.

Un partido antisistema y un partido conservador fundado por un antiguo aliado de Jansa también lograron entrar en el parlamento, fragmentándolo aún más.

Los resultados del sondeo y las posibles alianzas muestran que ninguno de los dos grandes partidos parece encaminado a obtener la mayoría absoluta de la cámara baja del Parlamento. Analistas prevén que será difícil formar un gobierno estable.

“Nos esperan negociaciones difíciles, pero no negociaremos nuestra soberanía. No dejaremos que extranjeros decidan sobre nuestra soberanía”, añadió Golob, quien señaló que invitaría a todos los partidos a conversaciones para formar una coalición.

La campaña estuvo marcada por acusaciones de injerencia extranjera, y las autoridades investigan si una empresa de inteligencia israelí está detrás de unos vídeos grabados en secreto que sugieren un supuesto caso de corrupción en el Gobierno de Golob.

Bajo los cuatro años del mandato de Golob, Eslovenia legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se convirtió en uno de los pocos países de la UE en calificar la guerra de Israel en Gaza como “genocidio”.

Jansa, tres veces primer ministro y aliado del nacionalista primer ministro húngaro Viktor Orban, calificó la votación de “referéndum sobre la corrupción” en referencia a los vídeos.

“Vamos a contar cada voto de todos los colegios electorales”, advirtió Jansa, de 67 años, pero también dijo antes que no formaría un “gobierno débil”.