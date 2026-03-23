El Gobierno de Ecuador “lamenta profundamente” el accidente de un avión militar colombiano

USA1585. WASHINGTON (DC, EEUU), 12/01/2024.- Fotografía cedida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde aparece la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mientras habla durante una sesión especial del Consejo Permanente celebrada hoy en la sede del oranismo en Washington (Estados Unidos). La OEA condenó este viernes la escalada de violencia que atraviesa Ecuador y ofreció su apoyo "técnico" y "político" al Gobierno del presidente Daniel Noboa. EFE/ Juan Manuel Herrera /OEA/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Juan Manuel Herrera ( EFE )

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, lamentó “profundamente” el accidente de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido la mañana de este lunes en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Perú, en el que viajaba más de un centenar de pasajeros, la mayoría militares, y que ha dejado al menos ocho fallecidos.

“Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido esta mañana y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber. A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestra solidaridad”, dijo el ministro en su cuenta de X.

Este lunes, un avión de la FAC se accidentó minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, ubicado en la frontera de Colombia con Perú, según informaron las autoridades del país vecino.

“Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en declaraciones por vía telefónica a un medio local, y confirmó que algunos habían sobrevivido.

Las autoridades informaron que ya hay unidades militares en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC, con 125 personas a bordo, ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó de manera preliminar la Gobernación regional.