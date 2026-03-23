Ambientalistas protestan en Chile por freno a más de 40 decretos ambientales de Kast

Organizaciones ambientalistas y activistas chilenos se congregaron este domingo en Santiago, Valparaíso y Concepción en el Día Mundial del Agua para rechazar el retiro de más de 40 decretos medioambientales esta semana, ordenado por el Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast.

Se trata de una batería de órdenes legales, impulsadas entre 2023 y 2026 por la administración anterior del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), que fueron retiradas el pasado martes del trámite de Contraloría para su revisión.

Posteriormente, se dio marcha atrás con uno de los decretos que protege a la “ranita de Darwin”, un pequeño anfibio en peligro de extinción y que es unos de los símbolos de la diversidad nativa de Chile.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, señalaron que el resto “está en proceso de revisión” y que “debido a la complejidad de cada uno no existe un tiempo determinado para su reingreso a este organismo”.

Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial para la Organización de Naciones Unidas (ONU), y entre las normas retiradas hay algunas sobre emisión para industrias contaminantes y reglamentos para la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga al país suramericano a ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050.

Debido a ello, los manifestantes portaron consignas como “La naturaleza no merece este KAST-igo”, “La naturaleza es nuestro futuro” y “Fuera la Agenda 2030”, durante en su recorrido por la capital chilena.

La marcha se realizó por cerca de un kilómetro en el centro de la ciudad, con carteles, banderas y consignas en defensa de la naturaleza y pidiendo protección para especies como el Huemul y el pingüino de Humboldt, que es uno de los decretos retirados.

Otras manifestaciones se dieron lugar en ciudades como Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago, y Concepción en la región de BíoBío, al sur de Chile, ambas localidades afectadas en 2024 y en enero de este año por mega incendios forestales.

“Las medidas del Gobierno evidencian que no se ha comprendido que el desarrollo debe conjugarse con la protección del medio ambiente y la naturaleza”, declaró el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a la radio local Cooperativa.

Entre los decretos en revisión están los que amplían los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, con los cuales el 54 % de las aguas chilenas quedarán bajo alguna forma de protección ambiental, dejando al país posicionado entre los cinco del mundo con mayor superficie oceánica resguardada.

Asimismo, están otros instrumentos legales para la creación de nueve áreas protegidas, normas de control de calidad del aire, planes de descontaminación y reglamentos de evaluación e institucionalidad ambiental.

Kast, ha sido considerado en años precedentes como una de las voces políticas suramericanas que niegan el cambio climático y sus negativos efectos, lo cual fue rechazado desde el oficialismo.