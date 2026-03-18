María Fernanda Carrascal radica proyecto de ley para crear Sistema Nacional del Cuidado en Colombia

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional del Cuidado, una apuesta para reconocer, regular y dignificar las labores que millones de personas realizan diariamente, especialmente en la atención de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Según explicó la congresista, la iniciativa pretende garantizar condiciones dignas para quienes ejercen estas tareas, en su mayoría de manera no remunerada. “Necesitamos cuidar de las personas que cuidan, y eso se logra asegurándolos, garantizando seguridad social, acceso a formación y dignificación de su labor”, afirmó.

El proyecto también contempla la necesidad de asegurar recursos suficientes para su implementación, con el objetivo de atender a cerca de 6,8 millones de personas en Colombia que requieren servicios de cuidado. En ese sentido, Carrascal insistió en que el respaldo presupuestal será clave para que el sistema funcione de manera efectiva en todo el territorio nacional.

La propuesta plantea que, a partir de un marco regulatorio claro, se puedan desarrollar programas y proyectos que fortalezcan este sector, permitiendo una atención más estructurada y con respaldo institucional. Sin embargo, uno de los puntos centrales del debate será definir qué entidad asumirá la implementación del sistema, especialmente ante la incertidumbre sobre la continuidad del Ministerio de la Igualdad.

Asimismo, los promotores recordaron que, aunque el país cuenta con la política pública de cuidado establecida en el CONPES 4143 de 2025, esta no es de obligatorio cumplimiento. “Necesitamos llevarlo a la norma para que realmente obligue su implementación en todo el territorio nacional”, señaló la congresista.