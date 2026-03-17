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17 mar 2026 Actualizado 10:21

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Taxistas del Aeropuerto de Cartagena cruzan fronteras por la solidaridad con gran jornada en Córdoba

El gremio entregó más de 700 mercados y kits escolares en cinco veredas de Lorica para reafirmar su compromiso social con las comunidades más vulnerables del Caribe

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Cartagena

La Asociación de Taxistas del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en cabeza de su junta directiva, llevó a cabo este fin de semana una gran jornada solidaria en el departamento vecino de Córdoba.

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Durante la actividad, los taxistas realizaron la entrega de más de 700 mercados, útiles de aseo y kits escolares, beneficiando a familias de cinco veredas del municipio de Santa Cruz de Lorica.

La jornada no solo estuvo enfocada en la entrega de ayudas humanitarias, sino también en el bienestar de la comunidad. Niños y adultos participaron en actividades lúdicas, recreativas y charlas psicosociales, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento social y brindar un espacio de integración y esperanza para estas comunidades.

Desde la asociación se destacó que estas iniciativas buscan llevar solidaridad y apoyo a las poblaciones que más lo necesitan, reafirmando el compromiso social del gremio de taxistas.

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