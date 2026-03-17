En Magangué detenido hombre por presunta intimidación con arma traumática

En medio de operativos de prevención y control adelantados por uniformados de la Policía en el barrio Centro de Magangué, en inmediaciones del parque Las Américas, fue capturado un hombre señalado de intimidar a una ciudadana utilizando un arma traumática.

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El procedimiento se llevó a cabo cuando la patrulla realizaba labores de vigilancia en la zona y detectó una situación sospechosa en vía pública. Al practicarle un registro a persona, los uniformados hallaron en poder del individuo un arma de letalidad reducida tipo pistola traumática, marca Ekol Firat Magnum, calibre 9 milímetros, con un proveedor y un cartucho en la recámara.

De acuerdo con las autoridades, el capturado presuntamente realizaba disparos contra una mujer, generando alarma entre la comunidad y poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos.

El hombre fue capturado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego menos letal y dejado a disposición de la autoridad competente. Además, registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y hurto.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

“Seguimos adelantando acciones contundentes para garantizar la seguridad en nuestros municipios. No vamos a permitir que hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos queden impunes”, aseveró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad en el territorio.