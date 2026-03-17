Centro Democrático responsabiliza a Iván Cepeda por bloqueos de la Minga Indígena en Antioquia

Continúa la controversia en distintos sectores políticos tras las recientes declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sobre el departamento de Antioquia.

En medio de este ambiente, se reavivó el enfrentamiento entre el concejal de Medellín, Sebastián López, y Cepeda. Esta vez, la discusión gira en torno a la reciente movilización de la minga indígena en la ciudad, específicamente en el sector de La Alpujarra.

El concejal de Medellín, aseguró que los bloqueos hacen parte de las “primeras consecuencias de la guerra de Iván Cepeda contra Antioquia”.

“Envían a la minga indígena a bloquear todo el centro administrativo de gobierno de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín (…) empiezan ya de frente a atacarnos. Nosotros tenemos que entender que, lamentablemente, hasta el 7 de agosto ellos van a ser gobierno y tienen la capacidad de hacer este tipo de cosas”, dijo López.

Además, hizo un llamado a los ciudadanos a respaldar a las autoridades regionales, en especial al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Los antioqueños debemos rodearnos, cuidarnos y protegernos. Rodear a nuestro gobernador Andrés Julián y a nuestro alcalde Federico Gutiérrez”, agregó.

Finalmente, López reiteró que estos hechos evidencian el inicio de desacuerdos entre el Gobierno nacional y las autoridades del departamento. Por ahora, ni el candidato Iván Cepeda ni otros integrantes del Pacto Histórico se han pronunciado frente a las declaraciones del concejal.