Cali vs Santa Fe ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de la Liga Colombiana de la jornada 12?

Deportivo Cali y Independiente Santa Fe se enfrentarán en la jornada 12 de la Liga Colombiana en la ciudad de Cali, en un duelo clave para dos equipos que buscan reencontrarse con la victoria y mejorar su presente en el campeonato.

El conjunto Azucarero llega con aire renovado tras la llegada de su nuevo cuerpo técnico encabezado por Rafael Dudamel. En su más reciente presentación, el Cali consiguió un triunfo 2-0 en condición de visitante frente a Cúcuta Deportivo, con doblete de Avilés Hurtado, resultado que significó un inicio positivo para el nuevo proceso y que genera expectativa de cara a este compromiso en casa.

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Por su parte, Independiente Santa Fe atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico y llega con la necesidad urgente de sumar puntos. El equipo cardenal viene de empatar 1-1 frente a Alianza Valledupar, uno de los equipos que lucha en la parte baja de la tabla, y previamente cayó 2-1 ante Atlético Nacional en el estadio El Campín, resultados que han encendido las alarmas en el entorno del club bogotano.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, Santa Fe ha tenido un ligero dominio. En los últimos 15 enfrentamientos, el conjunto capitalino registra 8 victorias, frente a 4 triunfos del Deportivo Cali y 3 empates, una estadística que añade un ingrediente más a este duelo.

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Con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar, el partido en Cali se perfila como un choque determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la Liga Colombiana.

Equipo arbitral

Árbitro: Jairo Mayorga Tolima

Asistente Nro. 1: John León Caldas

Asistente Nro. 2: Mario Tarache Casanare

Cuarto Árbitro: Deivy Guetio Valle

VAR: Luis Picón Antioquia

AVAR: Carlos Díaz Casanare

¿Cuándo se juega el partido?

Este partido se disputara el miércoles 18 de marzo apartir de las 8:30 p.m. (hora colombia). En el estadio del Deportivo Cali. Usted podra seguir la señal del partido a través de la señal del Fenómeno del Fútbol y Caracol Radio.