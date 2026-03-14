Inter de Bogotá vs Bucaramanga: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

Internacional de Bogotá recibe a Bucaramanga para medirse contra el club capitalino en una nueva jornada de Liga Colombiana.

Internacional de Bogotá buscará aumentar su racha de nueve partidos sin perder en esta liga contra Atlético Bucaramanga, un equipo que también suma nueve choques sin sufrir derrotas (4 victorias y 5 empates).

Internacional de Bogotá ha empatado sus últimos dos partidos en la Liga Colombiana y esa racha le ha permitido sumar nueve choques sin conocer la derrota (5 victorias y 4 empates).

El volver a jugar en condición de local puede ser algo positivo para el cuadro bogotano, ya que ha ganado sus últimos dos partidos en casa y todavía no sabe de derrotas.

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Bucaramanga está en una gran racha de rendimiento y llega a este choque precedido de dos victorias ante Pereira. Su gran fortaleza ha sido la habilidad defensiva, ya que no ha encajado goles en cuatro de los últimos cinco partidos de la Liga Colombiana.

Sus partidos fuera de casa han dejado bastantes goles y un buen paladar para los fanáticos que no son hinchas del equipo, ya que cuatro de los cinco han finalizado con goles de ambos equipos.

Convocados de Internacional

Convocados de Bucaramanga

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