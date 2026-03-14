Inter de Bogotá vs Bucaramanga: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana
Internacional de Bogotá recibe a Bucaramanga para medirse contra el club capitalino en una nueva jornada de Liga Colombiana.
Internacional de Bogotá buscará aumentar su racha de nueve partidos sin perder en esta liga contra Atlético Bucaramanga, un equipo que también suma nueve choques sin sufrir derrotas (4 victorias y 5 empates).
Internacional de Bogotá ha empatado sus últimos dos partidos en la Liga Colombiana y esa racha le ha permitido sumar nueve choques sin conocer la derrota (5 victorias y 4 empates).
El volver a jugar en condición de local puede ser algo positivo para el cuadro bogotano, ya que ha ganado sus últimos dos partidos en casa y todavía no sabe de derrotas.
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Bucaramanga está en una gran racha de rendimiento y llega a este choque precedido de dos victorias ante Pereira. Su gran fortaleza ha sido la habilidad defensiva, ya que no ha encajado goles en cuatro de los últimos cinco partidos de la Liga Colombiana.
Sus partidos fuera de casa han dejado bastantes goles y un buen paladar para los fanáticos que no son hinchas del equipo, ya que cuatro de los cinco han finalizado con goles de ambos equipos.
Convocados de Internacional
Convocados de Bucaramanga
Siga acá el minuto a minuto del partido
Remate rechazado de Dereck Moncada (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kevin Parra.
Mano de Kevin Parra (Inter Bogotá).
Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Dereck Moncada (Inter Bogotá).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Carlos De Las Salas (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Fredy Salazar.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fredy Salazar intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Emerson Batalla.
Yulián Gómez (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por José García.
Remate rechazado de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kevin Parra.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Larry Vásquez intentó un pase en profundidad pero Kevin Parra estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gustavo Charrupí.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Carlos De Las Salas.
Remate fallado por Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Kevin Londoño con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Remate rechazado de Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Carlos Vivas.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde muy cerca muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Remate rechazado de Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Dereck Moncada (Inter Bogotá).
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dereck Moncada (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yulián Gómez con un centro al área.
Mano de Dannovi Quiñones (Inter Bogotá).
Remate fallado por Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Londoño con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Dannovi Quiñones.
Remate rechazado de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kevin Londoño.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento