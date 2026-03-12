Aprueban 18 intervenciones fundamentales para la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez

La Agencia Nacional de Infraestructura celebra la decisión de la ANLA de permitir avanzar con la ampliación, modernización y mejora del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, infraestructura aérea concesionada en 2025 que, una vez culminen sus intervenciones, pasará de atender 7 millones a 11 millones de pasajeros al año.

De acuerdo con la información técnica y ambiental presentada a la autoridad en noviembre de 2025 y febrero de 2026, las intervenciones se realizarán dentro del área ya licenciada del aeropuerto, sin requerir nuevos recursos naturales ni generar impactos ambientales adicionales a los contemplados en la licencia ambiental vigente.

“Nuestros equipos técnicos y los de la concesionaria OINAC articularon esfuerzos y presentaron, con el objetivo de ampliar y modernizar el aeropuerto de Cartagena, una solicitud para iniciar 18 obras a través del mecanismo de cambios menores. Estas intervenciones corresponden al 75 % de las obras que requiere el aeropuerto para mejorar la capacidad operativa y el servicio a los usuarios”, señaló el presidente de la ANI, Óscar Torres.

La información enviada a la autoridad contempló estudios sobre calidad del aire, ruido, estabilidad del terreno y riesgos operacionales, los cuales concluyeron que los impactos ambientales previstos son bajos y controlables, y se ajustan al Plan de Manejo Ambiental actualizado en 2025.

“Nos complace recibir esta autorización por parte de la ANLA, que ratifica el cumplimiento riguroso de los procesos adelantados desde la concesión, en estricto respeto a la normatividad y al entorno. Con este www.ani.gov.co paso, continuamos avanzando en el proyecto de modernización del aeropuerto, que se traducirá en una terminal a la altura de las necesidades de Cartagena y de Colombia”, anotó Patricia Mejía, Gerente General de la Concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Proyecto de ampliación y modernización

Con el proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Rafael Núñez se construirá una nueva terminal internacional de 17.360 m², se ampliará la plataforma comercial en 15.740 m², para un total de 99.770 m², y se realizará la remodelación de la terminal actual.

Según el contrato de concesión, con una inversión de $920.000 millones y una etapa constructiva de 2,5 años, se intervendrán en total 25.144 m² de la terminal. Entre las obras, se renovarán 11.683 m² de la zona de parqueaderos, aumentando la capacidad a 330 vehículos, y se construirá una vía paralela a la pista para optimizar la operación del aeropuerto.