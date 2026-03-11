El olfato de ‘Tomy’ frustró envío de 500 pastillas de metanfetamina a Girardot

En Girardot, la Policía Nacional incautó un importante cargamento de sustancias sintéticas que pretendía ser ingresado al municipio.

El operativo se desarrolló mediante planes de registro y control rutinarios en las empresas de mensajería de la ciudad. Al inspeccionar una bodega de encomiendas, el perrito ‘Tomy’ dio una señal de alerta sobre un paquete específico que había sido despachado desde la ciudad de Villavicencio, Meta.

Al proceder con la verificación del paquete, los uniformados hallaron en su interior una bolsa plástica que contenía aproximadamente 479 pastillas de color rosado.

Tras el análisis preliminar, se determinó que por sus características físicas el cargamento corresponde a metanfetamina.

“Con este importante resultado, gracias a la efectividad de nuestro binomio canino, logramos sacar de circulación cientos de dosis que iban a ser comercializadas en nuestro municipio. No daremos tregua a los delincuentes que intentan envenenar a nuestros jóvenes a través de la modalidad de encomiendas”, destacó el Coronel Mauricio Herrera, Comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Los elementos materiales probatorios y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar con la respectiva investigación que permita identificar a los remitentes y destinatarios de esta encomienda ilegal.

La institución alerta a la comunidad, especialmente a los padres de familia, sobre el grave peligro que representan estas pastillas rosadas.

Sus efectos a corto y largo plazo podrían incluir daños cardiovasculares severos, episodios psicóticos, agresividad, deterioro cerebral irreversible y un rápido desgaste físico.