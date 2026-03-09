Investigan como “acto de terrorismo” el incidente con explosivo en Nueva York, Estados Unidos

La Policía de Nueva York investiga el lanzamiento de un explosivo improvisado cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de “terrorismo” inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó este lunes.

Dos hombres sospechosos de participar en el lanzamiento de una bomba de peróxido de acetona (TATP) que contenía clavos cerca de la residencia del alcalde de Nueva York fueron arrestados y serán acusados en breve por delitos penales.

“Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por EI”, dijo la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La agente dijo que el ataque, que no provocó víctimas, no tiene relación con la guerra en Oriente Medio.

Uno de los detenidos, identificado como Emir Balat, es el presunto responsable haber lanzado el artefacto el sábado cerca de una protesta encabezada por un influencer de extrema derecha en contra de que los musulmanes puedan rezar en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó “Allahu akbar” (“Dios es el más grande”), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

También fue detenido Ibrahim Kayumi, quien, según informó la policía, fue el encargado de entregar el explosivo a Balat, quien lo lanzó cerca del perímetro policial que custodiaba la protesta antimusulmana.