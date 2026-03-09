Policía realiza jornada de prevención vial en la vía a Clemencia

En desarrollo de actividades de prevención y control en las vías del departamento, uniformados de la Policía Nacional realizaron una jornada de sensibilización dirigida a conductores de motocicletas y sus acompañantes en la ruta 9006, kilómetro 19+550, jurisdicción del municipio de Clemencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se llevó a cabo en el marco de la campaña “Cuida tu vida”, orientada a fomentar comportamientos responsables en las carreteras y reducir los riesgos de siniestros viales.

Durante la jornada, los uniformados realizaron sensibilización sobre el respeto por las normas y señales de tránsito, verificación de la documentación de los conductores y revisión de los elementos de prevención y seguridad vial exigidos por la ley.

Asimismo, se entregaron recomendaciones a los actores viales para prevenir accidentes y se socializó entre los participantes la línea 157 anticorrupción, como mecanismo para denunciar posibles hechos irregulares.

En total, 52 personas fueron sensibilizadas durante esta actividad pedagógica desarrollada en la vía.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de este tipo de jornadas para fortalecer la cultura vial en el departamento.

“Estas actividades buscan generar conciencia en los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos responsables en la vía. Nuestro llamado es a cuidar la vida y la de los demás actores viales”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores para que respeten las señales de tránsito, porten la documentación al día y mantengan los elementos de seguridad, con el fin de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida en las carreteras del departamento.