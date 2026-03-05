Cayó “El Vaquerito”, con un revólver y municiones en el barrio Olaya Herrera

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a un sujeto, en el sur de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo en el sector 11 de Noviembre, mediante actividades de registro y control, capturando a un sujeto de 20 años conocido como ‘El Vaquerito’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver marca Llama, calibre 38 milímetros y con tres cartuchos de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizada en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 119 personas, logrando incautar 104 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.