Guerra en Irán: Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio

La escalada entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya deja seis soldados estadounidenses muertos. (Foto: MoD Crown Copyright via Getty Images) / Handout

El Departamento de Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a “graves riesgos” para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda “salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán está respondiendo a la operación Furia Épica con el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en diferentes países de Oriente Medio.

Embajadas en la mira

A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a la policía a intervenir.

Algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.

La embajada estadounidense en Líbano, por ejemplo, insta a los estadounidenses abandonar el país “ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles” ya que la situación de seguridad “es inestable e impredecible”.

“Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más”, añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Ataque a medios estatales

El Ejército de Israel anunció que “golpeó y desmanteló” la sede de la radio y televisión pública de Irán (IRIB), ubicada en el norte de Teherán.

“La Fuerza Aérea de Israel golpeó y desmanteló el centro de comunicaciones del régimen terrorista de Irán”, señaló un comunicado militar en referencia a IRIB.

“Las actividades que se desarrollaban en ese centro estaban dirigidas y eran ejecutadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. A lo largo de los años, la Autoridad de Radiodifusión de Irán ha pedido la destrucción del Estado de Israel y el uso de armas nucleares”, añadió el texto.

Seis estadounidenses muertos

Estados Unidos elevó a seis la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán, tras recuperar los cuerpos sin vidas de otros dos militares después de los primeros ataques de represalia de Irán el sábado.

“Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

No especificó la identidad de los fallecidos que “se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares”.

EE.UU. había dado a conocer hasta el momento la muerte de cuatro soldados, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que podía aumentar el número de bajas.

Muertos en Irán

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. La muerte de los tres militares estadounidenses muertos por un ataque iraní se anunció el domingo. Y en Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chií Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.