Trabajadores del Hospital Universitario del Valle responden a Petro: “no somos esclavos de nadie”

Trabajadores del Hospital Universitario del Valle respondieron a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a la institución como un “centro de esclavitud” por su modelo de contratación.

Desde el servicio de urgencias del HUV, personal médico, enfermeros, auxiliares y demás trabajadores aseguraron que no son esclavos de nadie, sino profesionales que ejercen su labor de manera voluntaria y comprometida con la atención de los pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.

El médico John Sandoval, coordinador del servicio de urgencias, señaló que el hospital es el más grande del suroccidente colombiano y que el área de urgencias es el único servicio que nunca cierra.

“Estamos aquí con todo el talento humano disponible. Este hospital ha evitado que la crisis del sistema de salud sea peor. No somos esclavos, somos profesionales formados para atender a la comunidad. Nadie está obligado a trabajar aquí; estamos por vocación y responsabilidad con nuestros pacientes”, expresó.

El pronunciamiento se produjo luego de que el mandatario señalara que en el HUV funcionaba “prácticamente un centro de esclavitud”, tras información entregada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, quien indicó que cerca de 4 mil trabajadores estarían vinculados mediante contratos sindicales, con presuntas desigualdades frente a 260 empleados con contratación directa, cuyos salarios serían hasta el doble.

Ante esta polémica, la gerente del hospital, Irne Torres, sostuvo que no existen contrataciones amañadas y que los procesos se realizan mediante licitaciones públicas en las que participan agremiaciones que cumplen con los requisitos legales.